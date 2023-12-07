Москва, 7 декабря, 2023, 16:38 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин пригласил султана Омана Хайсама бен Тарека аль Саида в 2024 году нанести визит в Россию. Об этом он сообщил 7 декабря на встрече с наследным принцем, министром молодёжи, культуры и спорта султаната Оман Зиязином бен Хайсамом Аль Саидом.

Пресс-служба МИД РФ/ТАСС Султан Омана Хайсам бен Тарек Аль Саид

Российский лидер попросил его передать наилучшие пожелания его отцу — султану Омана.

«Он стоял у истоков наших отношений», — отметил Путин, добавив, что будет рад видеть его в России в удобное для него время, но уже в следующем году.

Наследный принц, в свою очередь, заявил, что признателен за приглашение и выразил уверенность, что визит состоится в ближайшее время. Зиязин бен Хайсам Аль Саид также подчеркнул, что такой визит откроет новые возможности для развития двусторонних отношений.

Как передавало ИА Регнум, Султанат Оман стал более важным субъектом российских внешнеполитических и внешнеэкономических связей в период проведения спецоперации.

Об интенсификации контактов между двумя странами свидетельствует первый начиная с 2016 года визит главы МИД России Сергея Лаврова в Маскат и визит министра иностранных дел султаната в Москву в июле 2023 года, который проходил в рамках переговоров «Россия — Совет сотрудничества арабских государств Персидского Залива (ССАГПЗ)».

Кроме того, в сентябре 2023 года Оман посетил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев, что подтвердило наличие общих точек соприкосновения между РФ и султанатом в сфере обороны и безопасности.