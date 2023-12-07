Рабочий посёлок Северомуйск, Бурятия, 7 декабря, 2023, 16:39 — ИА Регнум. Задержанный за взрыв поезда в Северомуйском тоннеле заявил, что действовал за вознаграждение, обещанное ему украинскими спецслужбами. Об этом фигурант рассказал сотрудникам ФСБ РФ.

Кадр из видео

«Товарищ мне написал в Telegram и поинтересовался, как часто я езжу в Россию и когда я поеду в следующий раз. Он предложил мне завести посылки за вознаграждение. Я с этим человеком был знаком несколько лет, и он внушал доверие», — сказал задержанный.

Как передавало ИА Регнум, 7 декабря в Омской области был задержан гражданин Белоруссии 1971 года рождения, который 29 и 30 ноября совершил подрывы двух железнодорожных составов с нефтепродуктами на Байкало-Амурской магистрали в Бурятии.

Задержанный рассказал, что забрал восемь взрывных устройств из тайника, привёз на автомобиле в Бурятию и заложил на цистернах грузовых поездов. В результате они сработали при движении составов в Северомуйском тоннеле.

Фигурант признался, что совершил подрывы по заданию проживающего в Литве соотечественника, который действовал под контролем украинских спецслужб.

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Взрыв в Северомуйском тоннеле на перегоне Итыкит — Окусикан в Бурятии произошёл 29 ноября, во время движения загорелся вагон поезда.

1 декабря сотрудники ФСБ установили, что возгорание цистерны с топливом в составе грузового поезда № 2412 произошло из-за взрыва неустановленного устройства. На месте ЧП нашли фрагменты СВУ. Предположительно, бомбы заложили под вагоны. Были выявлены пробоины в двух цистернах в районе сливного клапана.

В результате происшествия никто не пострадал.

Ответственность за взрыв на себя взяла украинская Служба безопасности, утверждает CNN со ссылкой на источники. По словам неназванного собеседника журналистов, сотрудники спецслужбы Украины привели в действие четыре взрывных устройства во время движения состава. Официальных комментариев от СБУ и российских ведомств не поступало.

Северомуйский тоннель является самым протяжённым железнодорожным тоннелем в России, его длина составляет 15 343 метра. Он обеспечивает железнодорожное сообщение между Россией и Китаем.