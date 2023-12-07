Москва, 7 декабря, 2023, 16:32 — ИА Регнум. Главный тренер московского футбольного клуба «Спартак» Гильермо Абаскаль дисквалифицирован на три матча, один из которых условно. Такое решение принял 7 декабря Контрольно-дисциплинарный комитет (КДК) Российского футбольного союза (РФС).

Валерий Шарифулин/ТАСС Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль

«Мы рассмотрели все материалы, в том числе видео. С учётом всех обстоятельств пришли к следующему — дисквалификация на три матча РПЛ, один из них — условно. Испытательный срок — один год», — сказал журналистам глава комитета Артур Григорьянц.

Он рассказал, что Абаскаль принял участие в заседании КДК, признал своё поведение неправильным, ещё раз извинился и заявил, что примет любое наказание.

Как сообщало ИА Регнум, во время матча «Ахмат» — «Спартак» в Грозном игрок хозяев Бернард Бериша, отдав голевую передачу, подбежал праздновать гол к трибунам соперников. При этом он прыгнул двумя ногами вперёд около Абаскаля, который после этого толкнул футболиста. Судья в результате показал тренеру красную карточку, а футболисту — жёлтую.

«Спартак» прокомментировал эпизод и выразил недоумение, почему судьи, отвечавшие за видеоповторы (VAR), не подсказали главному арбитру Евгению Кукуляку, с чего начался эпизод.

Позднее Григорьянц сообщил, что КДК не будет рассматривать поведение Бериши в матче со «Спартаком», поскольку его уже наказали жёлтой карточкой. В свою очередь, Абаскаль извинился за свою реакцию в адрес Бериши.