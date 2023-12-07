Лондон, 7 декабря, 2023, 16:33 — ИА Регнум. Визит президента России Владимира Путина в ОАЭ и Саудовскую Аравию стала тревожным сигналом для Запада, пишет британский новостной сайт UnHerd.

Сергей Савостьянов/РИА Новости Владимир Путин и президент ОАЭ шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахайян

В материале отмечается, что страны Ближнего Востока всё больше ориентируются на новых союзников, и Запад не способен этому препятствовать.

Так, Россия вместе с Саудовской Аравией намерена дедолларизировать глобальную торговлю, а Эр-Рияд отказался наращивать объёмы добычи нефти и тем самым помог Москве, напомнил автор UnHerd.

«Администрацию президента США Джо Байдена это, мягко говоря, разочаровало», — сказано в статье.

Ранее в своей публикации обозреватели американского агентства Bloomberg отметили, что визит Путина в Саудовскую Аравию и ОАЭ говорит о провале усилий США и ЕС по изоляции Москвы в мире.

Как передавало ИА Регнум, 6 декабря президент России совершил визиты в ОАЭ и Саудовскую Аравию. Сначала Путин прибыл с визитом в столицу Абу-Даби на встречу с президентом Объединённых Арабских Эмиратов Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном. Стороны провели встречу с участием делегаций за рабочим завтраком, а также в формате тет-а-тет. Большая часть переговоров, за исключением протокольной беседы в начале, прошла за закрытыми дверями.

Для сопровождения полёта самолёта Владимира Путина в ОАЭ были задействованы истребители Су-35С со штатным вооружением различного класса, сообщили в Министерстве обороны РФ. К истребителям Су-35 проявляют повышенный интерес в ОАЭ и других странах Ближневосточного региона, отметил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Вечером 6 декабря российский лидер прилетел в Эр-Рияд. В начале переговоров он заявил, что ничто не может помешать развитию дружеских отношений России и Саудовской Аравии. Путин уточнил, что у Москвы и Эр-Рияда очень хорошие отношения в сфере политического взаимодействия, в экономике, в гуманитарных областях. Российский лидер также подчеркнул важность обмена информацией и оценками по поводу ситуации в регионе.