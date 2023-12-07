Москва, 7 декабря, 2023, 16:18 — ИА Регнум. День Саратовской области прошел 6 декабря на международной выставке-форуме «Россия» на ВДНХ в Москве. Как один из наиболее крупных производителей и системообразующих налогоплательщиков региона, компания «ФосАгро» представила итоги и перспективы развития своего производства в саратовском городе Балакове. Также представители компании рассказали о реализуемых в регионе социальных и благотворительных проектах.

Phosagro.ru Балаковский филиал АО «Апатит»

Производственный комплекс «ФосАгро», расположенный в городе Балаково, занимает лидирующие позиции в производстве минеральных удобрений. В 2022 году предприятие выпустило более 2,3 млн тонн готовой продукции, в текущем — планирует превысить планку в 2,5 млн тонн.

«С Саратовской областью «ФосАгро» связывают давние партнёрские отношения, в регионе создан комфортный инвестиционный климат», — отметил генеральный директор ПАО «ФосАгро» Михаил Рыбников. Выступая на церемонии открытия Дня Саратовской области, он сообщил, что между компанией и правительством области подписывается соглашение о сотрудничестве в области реализации крупных социальных и инвестиционных проектов.

«В силу своего удачного географического положения, близости к основным аграрным регионам страны балаковский комплекс в полной мере ориентирован на решение ключевой для компании задачи — обеспечении отечественных аграриев высокоэффективными минеральными удобрениями, — заявил Рыбников. — Одновременно компания «ФосАгро» является одним из крупнейших налогоплательщиков в регионе». Генеральный директор «ФосАгро» рассказал, что отчисления в консолидированный бюджет Саратовской области в 2023 году вновь превысят 2,3 млрд рублей.

Помимо обязательных фискальных отчислений, за минувшие десять лет «ФосАгро» вложила в социальное развитие Саратовской области более 4,5 млрд рублей, воплотив в жизнь значимые для саратовцев социальные и благотворительные инициативы. Так, 100 миллионов рублей было направлено на строительство областной инфекционной больницы, более 370 миллионов на благоустройство общественных пространств города Балаково, значительные средства на ремонт подшефных учебных заведений, спортивной инфраструктуры. Динамичное развитие и высокие производственные показатели позволяют компании гарантировать достойный заработок и богатый социальный пакет для своих работников. Для них построен просторный физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном, проведена полная модернизацию санаторно-гостиничного комплекса «Изумруд» с расширением медицинских возможностей, благоустройством территории, обустройством пляжей.

Значимую роль бизнес-сообщества региона в реализации социальных программ отметил губернатор Роман Бусаргин. «Работать на территории региона, развивать его — это продуктивное сотрудничество и самая большая возможность для людей и для бизнеса, — отметил он. — В Саратовской области, как и на всей территории Российской Федерации, есть предприятия, которые помогают региону. Среди крупного бизнеса это «ФосАгро», металлургический комбинат. Они поддерживают школы, берут шефство над детскими садами, развивают культурно-образовательные программы».

Среди ключевых приоритетов компании — бережное отношение к окружающей среде и сокращение воздействия производства на экосистемы. Подробно об этом на экспертной сессии «Переход к экономике замкнутого цикла: опыт, проблемы и перспективы Саратовской области» рассказал генеральный директор АО «Апатит» (группа «ФосАгро») Александр Гильгенберг. На сегодняшний день в компании реализуется ряд инициатив по охране атмосферного воздуха, очистке сточных вод и их повторному использованию в производственном цикле. Балаковское подразделение «ФосАгро» — одно из немногих предприятий, которое имеет замкнутую систему водоснабжения, оно не сбрасывает стоки в водный бассейн, а повторно их перерабатывает. Кроме того, предприятие на 80% обеспечивает себя собственной электроэнергией.

Отвечая на вопрос о дальнейшем расширении мощностей и модернизации производств балаковского предприятия, Александр Гильгенберг отметил, что эти процессы идут в полном соответствии со стратегией развития компании «ФосАгро». «В рамках очередного этапа развития балаковского филиала АО «Апатит» уже построен склад фосфорной кислоты, завершены основные строительно-монтажные работы по увеличению мощностей по выпуску гранулированного сульфата аммония — уникальной марки удобрений, производимой в нашей стране только в Балакове — до 360 тысяч тонн в год», — подчеркнул Гильгенберг. Он сообщил, что в этом году завершится реализация проектов по увеличению выпуска кормовых фосфатов и серной кислоты, а также начинается реализация третьего этапа развития производственного комплекса с созданием гибкой схемы выпуска сложных трёхкомпонентных удобрений.

«В 2022 году на развитие предприятия было направлено более 8 млрд рублей инвестиций. В текущем году на реализацию в балаковском филиале АО «Апатит» проектов в рамках корпоративной стратегии развития будут направлены более 11,7 млрд рублей», — подчеркнул Александр Гильгенберг.