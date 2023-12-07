Лондон, 7 декабря, 2023, 16:36 — ИА Регнум. Посла России в Лондоне Андрея Келина вызвали в МИД Великобритании после введения Лондоном санкции против двух россиян, якобы связанных с хакерской группировкой Callisto. Об этом говорится на сайте британского правительства.

TOLGA AKMEN/EPA/ТАСС

«Министерство иностранных дел, по делам содружества и развития вызвало посла России, чтобы выразить глубокую озабоченность», — говорится в сообщении.

Британские власти утверждают, что якобы раскрыли серию попыток осуществления киберопераций, направленных против высокопоставленных лиц и организаций. Как отмечается, правительство Великобритании полагает, что это было сделано с намерением использовать полученные сведения для вмешательства в «британскую политику и демократические процессы страны».

Отмечается, что 7 декабря Великобритания ввела санкции против двух россиян, как утверждается, членов хакерской группировки Callisto, известной также под названиями Seaborgium, Star Blizzard и Cold River, якобы связанной с ФСБ.

Как передавало ИА Регнум, в августе издание inews, ссылаясь на собственные источники, сообщило, что в 2021 году хакеры получили доступ к серверам министерства иностранных дел Великобритании, однако правительство страны приняло решение не разглашать информацию об этом инциденте. По данным источника, один из сотрудников британского МИД по ошибке загрузил вредоносную программу, которая была спрятана в электронном письме, что и позволило хакерам получить доступ к большому количеству ведомственной информации. Отмечается, что британское правительство не сообщило о произошедшем в 2021 году взломе, поскольку опасалось позора.