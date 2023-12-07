Киев, 7 декабря, 2023, 16:11 — ИА Регнум. Министр обороны Украины Рустем Умеров на встречах с американскими чиновниками в Вашингтоне выступил с публичной критикой главкома ВСУ Валерия Залужного, сообщил депутат Рады Алексей Гончаренко (внесён Росфинмониторингом в реестр экстремистов и террористов).

Иван Шилов ИА Регнум Валерий Залужный

«Умеров публично на встречах в Вашингтоне критиковал Залужного. Говорил о контрнаступлении и статье в «Экономисте», — написал Гончаренко в своём Telegram-канале.

Что именно сказал Умеров, критикуя Залужного, а также каковы были его цели, депутат Рады не уточнил.

Ранее украинское издание «Страна. ua» сообщило, что глава киевского режима Владимир Зеленский хотел провести выборы на Украине, получив гарантии неучастия в них Залужного. Офис Зеленского намерен добиться гарантий того, что главком ВСУ не будет выдвигаться, а если таких гарантий не будет, попытаться уволить главкома, максимально дискредитировав его.

Посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник заявил, что на Украине сейчас происходит жёсткий раздел на приверженцев главы киевского режима и главкома ВСУ.