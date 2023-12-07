Лос-Анджелес, США, 7 декабря, 2023, 16:30 — ИА Регнум. Российский комик Александр Незлобин в подкасте STANDUP LA на YouTube раскритиковал Лос-Анджелес, отметив, что в последнее время в этом городе люди стали чаще друг друга обманывать.

Кадр из видео «STANDUP LA» Российский комик Александр Незлобин

Он заявил, что город изменился в худшую сторону, и описал его как место, где жизнь расхолаживает.

«Хочешь — сходи купи травы, посиди на улице, хочешь — живи в палатке», — описал комик обычную жизнь местного населения.

В то же время Незлобин положительно высказался о другом американском городе — Чикаго.

«Пока я не знал людей, я относился к нему как к Бэтмен-стайл. А сейчас, когда познакомился с людьми… И цены там какие маленькие, на дома… Но холодно», — сказал он, добавив, что жители Чикаго очень деятельные и умеют вести бизнес.

Бывший резидент Comedy Club покинул страну в 2022 году, осудив Россию, обосновавшись с семьёй в США. Незлобин ранее признавался, что сейчас его гонорары снизились до того уровня, который был у него в начале карьеры. По его словам, сейчас он выступает в небольших американских барах, и ему предстоит трудиться на протяжении десяти лет, чтобы добиться достойного уровня жизни.

Как передавало ИА Регнум, ранее блогер Амиран Сардаров, который два года живёт в США, поделился своими впечатлениями от жизни в этой стране. В частности, он сказал, что в Лос-Анджелесе, куда он переехал, столкнулся с другим менталитетом, а также культурными и языковыми барьерами.

«Там ты чужой. Язык другой, не родной для тебя. Люди совершенно с другим менталитетом, которых ты не понимаешь и не чувствуешь», — рассказал Амиран.

Кроме того, он испытал трудности в адаптации и чувство одиночества. В результате блогер принял решение вернуться в Россию и продолжать заниматься своими проектами на родине.