Рязань, 7 декабря, 2023, 15:59 — ИА Регнум. Один сотрудник управления Росгвардии по Рязанской области погиб и двое получили ранения в результате самопроизвольного срабатывания взрывного устройства на полигоне Дубровичи, сообщили 7 декабря в Следственном комитете.

Кирилл Брага/РИА Новости

«Один сотрудник регионального управления Росгвардии погиб, двое получили ранения. Следователи и криминалисты следственного управления выехали на место происшествия для производства неотложных процессуальных действий», — сказано в сообщении управления СК по Рязанской области.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, добавили в ведомстве.

Как сообщало ИА Регнум, ранее в прокуратуре Рязанской области подтвердили, что на занятиях по огневой подготовке на полигоне Дубровичи произошло самопроизвольное срабатывание взрывного устройства. Работники прокуратуры также проводят проверку.

Днём 7 декабря осведомлённый источник сообщил ИА Регнум, что в окрестностях рязанского села Дубровичи на одноимённом полигоне произошёл взрыв. На этом полигоне обычно проходят учения подразделений воздушно-десантных войск, добавил собеседник агентства.