Париж, 7 декабря, 2023, 16:08 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский в ближайшее время будет вынужден согласиться на движение к завершению конфликта, поскольку без внешней поддержки у Украины нет ресурсов на продолжение боевых действий, заявил 7 декабря эксперт по оборонной политике США Майкл Стрикоф.

Максим Гучек / БелТА /РИА Новости

«Без внешней поддержки у Киева нет ни денег, ни военных ресурсов для продолжения военных действий, поэтому без средств Вашингтона правительству Зеленского придётся перейти к следующему этапу — поставить точку в конфликте», — сказал эксперт в интервью France24.

После того, как США сократят или прекратят военную помощь Киеву, другие западные страны и не захотят, и не смогут компенсировать эти объёмы, добавил Стрикоф.

Как сообщало ИА Регнум ранее, 6 декабря в специальном обращении к американским депутатам президент США Джозеф Байден, призывая согласовать выделение военной помощи Украине, заявил, что если США перестанут оказывать Украине военную помощь, то аналогичный шаг, вероятно, совершат и европейские страны.

Кроме того, он заявил, что после победы на Украине РФ якобы нацелится на страны НАТО.

США являются локомотивом в плане «поощрения украинцев на войну», а внутренние противоречия в Вашингтоне не могут не проецироваться на европейские страны, заявил журналистам, комментируя эти высказывания, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Ранее представители Республиканской партии США отказались рассматривать вопросы об оказании помощи Украине и Израилю отдельно от вопроса о финансировании охраны южной границы США, а рассматривать весь блок вопросов вместе, в свою очередь, отказались демократы.