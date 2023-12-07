Рязань, 7 декабря, 2023, 15:53 — ИА Регнум. Самопроизвольное срабатывание взрывного устройства произошло на занятиях по огневой подготовке на полигоне Дубровичи в Рязанской области. Об этом 7 декабря сообщили в региональной прокуратуре.

Алексей Никольский/РИА Новости

«По предварительным данным, при проведении плановых занятий по огнестрельной подготовки произошло самопроизвольное срабатывание взрывного устройства», — говорится в сообщении.

Отмечается, что прокуратура контролирует установление обстоятельств по факту происшествия на полигоне в Дубровичах.

Как ранее сообщало ИА Регнум, в селе Дубровичи Рязанской области произошёл взрыв. В результате инцидента на полигоне пострадали несколько человек. По предварительным данным, пострадавшие — сапёры, проходившие учения.