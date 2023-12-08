Москва, 8 декабря, 2023, 15:31 — ИА Регнум. В мире спорта тренеры играют ключевую роль, формируя характер, дисциплину и образ жизни своих подопечных. Многие из них не только открывают и развивают спортивные таланты своих воспитанников, но и становятся для них наставниками по жизни.

АНО «Национальные приоритеты» Заслуженный тренер Карелии Виктор Дуденков

Тренеров не часто увидишь по телевизору, но без их труда не было бы ни олимпийских медалей, ни рекордов. И в России развивать свой профессионализм им помогает федеральный проект «Спорт — норма жизни» нацпроекта «Демография» в рамках которого тренерам доступны программы подготовки и повышения квалификации, открываются современные спортивные объекты.

Не одно поколение талантливых футболистов воспитал заслуженный тренер Карелии Виктор Дуденков. С юными спортсменами он занимается более 45 лет.

Мужчина отмечает, что, когда только начинал заниматься тренерской работой, мечтал воспитать футболиста, который будет играть на профессиональном уровне. «Сейчас таких уже около 10, но не это главное. Думаю, важно, чтобы человеку по жизни помогал футбол, чтобы он любил то, чем занимается», — отмечает он.

Страсть к спортивному ориентированию привела в Карелию ещё одного выдающегося профессионала — уроженца Новокузнецка Андрея Кульбачко. В 90-е он перебрался в Петрозаводск и стал фанатично развивать свой вид спорта. Спустя несколько лет его подопечных заметили на всероссийском уровне: некоторые из них пробились в состав юниорской сборной страны.

По признанию Кульбачко, за более чем 20-летнюю работу тренером он до сих пор сильно переживает за своих воспитанников — как во время побед, так и во время поражений. Сейчас он тренирует в карельском комплексе «Курган». У него своя система, и за многие годы она показала, что приносит результаты.

«Я пришёл к тому, что все решает работа и труд. Сначала думал, что решает талант, но в реальности все заключается в работе», — говорит Кульбачко.

Благодаря переезду в Брянск профессионального спортсмена и тренера Игоря Ревуцкого в области удалось возродить сильную школу фехтования. В спортивном комплексе «Азимут» открылась детская секция. О ней узнали ветераны спорта и передали сохранившийся инвентарь.

За восемь лет проделана большая работа: открыты несколько школ. Каждое лето воспитанники Ревуцкого проводят в спортивном лагере в Жуковке. Тренировки здесь проходят на свежем воздухе. Брянские фехтовальщики участвуют в турнирах всероссийского уровня, показывают достойные результаты.

«Секреты просты: нужно уметь перетерпеть усталость, порой даже боль, ведь успех приходит к терпеливым и трудолюбивым», — отмечает тренер.

В Якутии с ребятами занимается уникальный тренер группы спортивной подготовки «Лыжные гонки» Пётр Тайшин. Он работает со спортсменами группы круглосуточного пребывания, воспитывает и растит резерв республиканской сборной. Результаты говорят сами за себя.

Многие из воспитанников Тайшина — Илья Фёдоров, Софья Золотухина, ВалерияКривогорницына, ВалентинаЕгорова, Павел Денисов, Сайдам и Сандаар Поротовы, МиланаБодрова — заняли призовые места в престижных соревнованиях. Это иI Всероссийские Арктические игры, и Первенства Сибирского федерального округа и Приморского края по лыжным гонкам, и «Алданский марафон» и многие другие.

Как сообщало ИА Регнум, увеличение числа россиян, систематически занимающихся спортом, обеспечение доступности занятий спортом для всех категорий населения, развитие массового спорта и спорта высших достижений являются приоритетными задачами федерального проекта «Спорт — норма жизни» нацпроекта «Демография», который реализуется по решению президента России Владимира Путина.

Благодаря федпроекту обучение по программам подготовки новых кадров и повышения квалификации прошло 17 тысяч специалистов в сфере физической культуры и спорта. К 2024 году число обученных специалистов достигнет 48,8 тысяч.