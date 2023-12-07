Рим, 7 декабря, 2023, 15:47 — ИА Регнум. Итальянские карабинеры (один из четырёх видов Национальных полицейских сил страны) опубликовали кадры побега из Милана российского предпринимателя Артёма Усса, сына бывшего губернатора Красноярского края Александра Усса. Видео опубликовано 7 декабря.

Кадр из видео

На кадрах видно, как Усс выходит из дома вместе с предполагаемым организатором побега, садится в автомобиль и уезжает до границы со Словенией.

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Сын бывшего красноярского губернатора был задержан 17 октября 2022 года в миланском аэропорту Мальпенса по запросу США, которые обвиняют его в уклонении от санкций и отмывании денег, в контрабанде нефти венесуэльской компании и передаче продукции двойного назначения. Сначала Усс находился под стражей, позже эту меру пресечения поменяли на домашний арест.

Суд в Милане 21 марта принял решение об экстрадиции Усса в США, а 23 марта стало известно об исчезновении россиянина. Усс бежал из-под домашнего ареста, сломав электронный браслет.

Власти США ранее заявили о готовности выплатить до 7 млн долларов за любые данные об Уссе.

В ответ на решение американских властей Усс заявил, что его преследование со стороны США политически мотивированно. По его словам, фактов, подтверждающих его виновность, не «существует в природе».

Кроме того, сообщалось, что в побеге Уссу якобы могла посодействовать преступная группировка из Сербии, которая помогла ему бежать на пароме. По этим данным, он пересёк границы нескольких стран, так ему удалось попасть в Сербию, откуда он вылетел в Москву.

Как передавало ИА Регнум, итальянские СМИ сообщили 6 декабря, что в Италии и Хорватии арестовали двух подозреваемых в организации побега Усса. Правоохранительными органами Италии и Хорватии были задержаны граждане боснийского происхождения, отец и сын Владимир и Борис Йованчичи.

В России Артём Усс явился в полицию и дал показания. Ему смягчили меру пресечения с заочного ареста на подписку о невыезде.