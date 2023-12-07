Москва, 7 декабря, 2023, 15:35 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин заявил, что обсудит с иранским коллегой Ибрагимом Раиси развитие транспортного коридора Север — Юг.

Сергей Савостьянов/ТАСС Владимир Путин и президент Ирана Ибрахим Раиси

«Мы с ним (президентом Ирана Раиси) будем обсуждать вот этот коридор Север — Юг в том числе», — сказал Путин во время инвестиционного форума ВТБ «Россия зовет!».

Как сообщало ИА Регнум, Россия, Индия и Иран подписали соглашение о создании транспортного коридора Север — Юг в 2000 году. Его прокладывают между Санкт-Петербургом и Мумбаи в Индии. Планируемая протяженность маршрута — 7,2 тысячи километров.

Планируется, что срок доставки грузов из Санкт-Петербурга в Мумбаи и обратно снизится до 15–24 суток. При использовании маршрута через Суэцкий канал на это уходит 30–45 суток.

17 мая 2023 года президент России Владимир Путин по видеосвязи вместе со своим иранским коллегой Ибрагимом Раиси принял участие в церемонии подписания соглашения о строительстве железной дороги Решт — Астара.