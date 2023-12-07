Москва, 7 декабря, 2023, 17:16 — ИА Регнум. Украинские элиты деморализованы, потому что вероятность того, что Украина в этом году ещё получит финансовую помощь от США, очень мала и с каждым днём снижается. Альтернативных «инвесторов» у Киева среди европейских стран также не наблюдается. Таким мнением в беседе с ИА Регнум поделилась доцент департамента политологии Финансового университета при правительстве РФ, политолог Евгения Войко.

Известия/Тарас Петренко

Ранее законопроект о выделении финансовой помощи Украине, а также Израилю и Тайваню не прошёл процедурное голосование в Сенате Конгресса США. На помощь Украине предполагалась сумма в 61 млрд долларов, но законодатели не смогли прийти к общему решению, для которого было необходимо набрать 60 голосов. Но «за» высказались только 49 сенаторов, «против» — 51. Поэтому верхняя палата Конгресса пока не может рассмотреть и утвердить законопроект о финансовой помощи.

Политолог Войко отметила, что Украина оказалась сейчас в очень сложном зависимом положении, когда приходится надеяться на разрешение финансового вопроса в американском Конгрессе в течение недели, иначе новой поддержки придётся ждать не ранее, чем через месяц — уже в новом году. По мнению эксперта, это может серьёзно повлиять на украинское руководство.

«Это деморализующий момент для украинской элиты. Есть большая вероятность, что на каникулы сенаторы уйдут без положительного решения и вернутся к нему только в январе. Финансовых альтернатив у Украины сегодня немного — это прежде всего запасы американского бюджета, потому что европейцы, как мы видим, не готовы сегодня инвестировать в Украину. Поэтому ситуация для Киева тяжёлая», — поделилась Войко.

Как известно, Конгресс США уходит на рождественские каникулы уже 14 декабря, а возвращается только 9 января. Поэтому часть представителей демократов, в том числе и американский лидер Джо Байден, надеялись решить вопрос в ближайшее время, ещё в этом году. Но, как заметила Войко, республиканцы удерживают свои голоса, чтобы продолжать внутреннюю борьбу с партией соперников главным образом в преддверии президентских выборов.

«Ситуацию стоит рассматривать в первую очередь как борьбу конкурирующих сил, особенно в преддверии президентских выборов. Мы видим, что пикировка демократов и республиканцев по поводу финансирования и поддержки Украины в том или ином формате ведётся уже давно. И это процедурное голосование — сенаторы его не захотели выносить даже на обсуждение, не говоря уже о каких-то дальнейших шагах. И для республиканцев это аргумент для усиления своих позиций — это своего рода доказательство правоты в их логике», — отметила политолог.

При этом Войко допустила, что и для демократов ситуация не является критической, поскольку у них появляется честное оправдание невозможности выделить дополнительное финансирование киевским властям. Таким образом фактически в выигрыше находятся обе политические силы.

«Тем более что у демократов ситуация сейчас не очень простая — и вроде бы есть контроль над бюджетом, но и исход будущих президентских выборов для демократов не очевиден. И есть ощущение, что демократы не сильно этим расстроены. Да, Байден взывал к подспудным страхам и совести сенаторов, что если они не поддержат законопроект, то Россия победит и якобы вторгнется уже в Европу. Но если бы хотели реально помочь, то уже давно бы приняли Украину в НАТО», — поделилась Войко.

Она также предположила, что глава киевского режима неслучайно отказался выступать по видеосвязи на брифинге перед американскими сенаторами, что, вероятно, все стороны допускали невозможность поддержки законопроекта о финансировании. К тому же, по мнению Войко, украинскому руководству становится всё сложнее подчёркивать свою «важность».

«Интересно, что Украина входит уже в список помощи наравне с Израилем, Тайванем, в тот же перечень, где хотят рассмотреть вопрос про границу с Мексикой. То есть Украина стала одной из, а не центральной темой для голосования», — добавила политолог.

Как передавало ИА Регнум, Байдена сильно огорчила ситуация, в которой до сих пор не согласована дополнительная помощь Украине. Он считает прекращение поддержки Киева абсолютным сумасшествием. Это против интересов США, заявил глава Белого дома.

5 декабря член верхней палаты Конгресса Митт Ромни заявил, что в Сенате США республиканцы сорвали брифинг по запросу администрации Белого дома о выделении помощи Украине и Израилю после того, как не получили ответа от демократов на свои предложения.

5 декабря в последний момент украинский лидер отменил запланированное в режиме видеосвязи выступление перед конгрессменами США. Как позже пояснил министр обороны Украины Рустем Умеров, выступление главы киевского режима отменили, потому что ситуация изменилась. Он также отметил, что на 100% уверен, что США и Украина вместе защищают интересы двух стран и такая поддержка Киеву необходима.