Москва, 7 декабря, 2023, 17:23 — ИА Регнум. Выборы президента России, которые пройдут 17 марта 2024 года, говорят о том, что РФ продолжает идти по демократическому пути, считает директор Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Дмитрий Егорченков. Об этом он заявил 7 декабря корреспонденту ИА Регнум.

Варвара Гертье/РИА Новости

Ранее Совет Федерации принял постановление, что выборы президента Российской Федерации пройдут 17 марта.

«Россия в очередной раз показывает всему миру, что демократия не может иметь исключений. В любом здоровом обществе, которое живёт по закону, а не по каким-то меняющимся на ходу правилам, демократический процесс является ключевым фактором стабильности общественной и государственной систем», — сказал Егорченков.

По его словам, несмотря на все сложности, с которыми сталкивается РФ, несмотря на беспрецедентное экономическое и внешнеполитическое давление, Россия продолжает идти по пути демократической сменяемости власти.

«Мы видим, что стабильно, по графику, вовремя, без скандалов и махинаций проходили все другие выборы. И в следующем году мы будем проводить выборы главы государства. Мне кажется, что для общества это важный маркер того, что всё идёт по плану, всё идёт хорошо. И с теми беспрецедентными вызовами, с которыми Россия сталкивается, мы с ними справляемся», — сказал Егорченков.

Эксперт призвал не расслабляться и не думать, что внешнеполитические оппоненты России позволят ей беспрепятственно и без вмешательства во внутренние дела проводить важнейшие электоральные процедуры.

«Такие попытки, конечно, будут. Будут попытки информационного давления, попытки раскачки общественно значимых тем: от темы мигрантов до темы этно-конфессиональной стабильности. Список этих тем понятен всем специалистам. Но и в России про эти вызовы хорошо знают и готовы их купировать», — подытожил Егорченков.

Ранее ИА Регнум сообщало, что постановление Совфеда вступает в силу со дня его официального опубликования. Проект постановления был включён в повестку пленарного заседания СФ 6 марта.

По словам спикера Совфеда Валентины Матвиенко, с принятым постановлением дан старт избирательной кампании. Она заметила, что от результатов президентских выборов будет зависеть успешность ответа на новые вызовы, а также будущий вектор развития России.

В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков признался, что никаких заявлений Путина об участии в выборах главы государства в 2024 году не было и что необходимо набраться терпения.

Глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Элла Памфилова заявила, что достойно проведённые выборы президента РФ во многом будут гарантом укрепления России.