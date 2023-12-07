Москва, 7 декабря, 2023, 15:16 — ИА Регнум. Споры о ключевой ставке всегда идут, но цифры свидетельствуют о выборе правильного направления развития, заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на форуме «Россия зовёт!».

ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

«Я знаю, здесь сейчас пойдут разговоры о ставках Центрального банка, но коллеги между собой на ваших глазах подискутируют, это будет и полезно, и показательно», — сказал он, добавив, что споры о ставке идут всегда.

Однако, по его словам, цифры свидетельствуют, что в целом выбрано нужное направление развития в принятии решений. Глава государства отметил, что главное — то, что создаются условия для эффективной структурной трансформации экономики, для повышения производительности труда и роста доходов граждан, повышения качества жизни.

Кроме того, Путин рассказал, что Центральный банк и правительство дискутируют, чтобы не перегревался ипотечный рынок.

«Здесь риски определённые существуют. Правительство и Центральный банк сейчас тоже на этот счёт дискутируют между собой, ищут определённые решения с тем, чтобы не перегревать этот рынок», — сказал президент.

Путин в ходе своего выступления также заявил о рекордных объёмах кредитования в стране за всю её историю, причём как корпоративного, так и ипотечного рынков.

«Некоторые эксперты пророчили, что из-за санкций наши банки перестанут развиваться. Однако вместо этого банковский сектор повысил свою эффективность и вышел на рекордные объёмы кредитования за всю историю России», — отметил президент.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3851388" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe>

Как передавало ИА Регнум, Центробанк РФ 27 октября поднял ключевую ставку сразу на 2 процентных пункта — до 15% годовых.

По словам эксперта по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Евгения Миронюка, повышение ключевой ставки регулятором привело к небольшому укреплению рубля, но отложенный эффект может проявиться лишь через некоторое время.

После повышения ключевой ставки директор федерального методического центра по финансовой грамотности, доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ имени Г. В. Плеханова Денис Перепелица заявил, что повышение ключевой ставки Банка России приведёт как к позитивным, так и к негативным последствиям, причём последние будут преобладать. Такое повышение ставки, по его словам, не полезно для российской экономики, хотя это позволит незначительно снизить инфляцию. Однако в перспективе, когда издержки российского бизнеса попадут в цены, этот позитивный эффект сойдёт на нет. Замедлятся и темпы импортозамещения, так как кредиты станут дороже, а значит, и выпускать продукцию в России станет дороже, сказал эксперт.