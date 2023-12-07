Москва, 7 декабря, 2023, 15:15 — ИА Регнум. Дефицит бюджета России за 11 месяцев текущего года составил 878 млрд рублей, это примерно 0,5% ВВП, заявил 7 декабря президент РФ Владимир Путин.

Иван Шилов ИА Регнум

По его словам, впервые за долгое время дефицит федерального бюджета был полностью профинансирован за счёт внутренних ресурсов.

«За 11 месяцев текущего года дефицит федерального бюджета составил 878 млрд рублей — это примерно 0,5% ВВП», — сказал Путин на инвестиционном форуме ВТБ «Россия зовёт!»

Российский лидер добавил, что если смотреть на консолидированный бюджет, то здесь и вовсе сложился профицит в 837 млрд рублей.

Как сообщало ИА Регнум, ранее на форуме Путин заявил, что валовой внутренний продукт России по итогам 2023 года прибавит не менее 3,5%, для отечественной экономики это хороший показатель. ВВП России за 10 месяцев текущего года вырос на 3,2%, он уже выше, чем до санкционной атаки Запада, добавил глава государства.