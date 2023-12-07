Москва, 7 декабря, 2023, 14:49 — ИА Регнум. Мещанский суд Москвы приговорил к четырём годам и одному месяцу колонии общего режима бывшего советника отдела главного управления вооружения ВС России Юрия Здравило и экс-ведущего советника департамента Минобороны по обеспечению гособоронзаказа Виталия Ликучева по делу о надувных танках, передаёт ТАСС.

Дарья Драй ИА Регнум

Кроме того, суд обязал осужденных выплатить штраф в размере 900 тыс рублей. От отбывания наказания они были освобождены с учётом времени нахождения под стражей и домашним арестом.

Суд установил, осужденные требовали взятку в размере 7,4 млн рублей за общее покровительство у руководителя ЗАО «НПП Русбал», изготовляющего в том числе надувные макеты военной техники в натуральную величину. Бизнесмен платил деньги, рассчитывая стать единственным поставщиком макетов.

Как передавало ИА Регнум, решение об аресте советника Главного управления вооружения ВС РФ Юрия Здравило и ведущего советника отдела департамента Минобороны по обеспечению гособоронзаказа Виктора Лукичева по делу о взятке принял Басманный суд Москвы в сентябре 2020 года.

В ноябре Никулинский районный суд Москвы обратил в доход государства имущество на сумму более 50 млн рублей осуждённого за коррупцию бывшего полковника Министерства внутренних дел Дмитрия Захарченко. В ходе судебных заседаний ответчики не смогли подтвердить законность полученных доходов. Прокуроры установили, что на них приобретали ювелирные изделия, дорогостоящие наручные часы и объекты недвижимости.