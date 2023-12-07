Москва, 7 декабря, 2023, 14:42 — ИА Регнум. ВСУ потеряли за сутки до 280 военных на краснолиманском направлении. Об этом 7 декабря сообщил официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Иван Шилов ИА Регнум

«Общие потери противника составили до 280 военнослужащих, две боевые машины пехоты и три автомобиля», — сказал Конашенков.

Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы поражены две самоходные артиллерийские установки М109 Paladin производства США.

Он добавил, что подразделения группировки войск «Центр» во взаимодействии с артиллерией отразили две атаки 24-й механизированной бригады и 44-го отдельного стрелкового батальона ВСУ около населённых пунктов Дзержинск и Ямполовка в ДНР.

Как передавало ИА Регнум, 6 декабря Конашенков сообщил, что украинские войска за сутки потеряли на краснолиманском направлении до 290 военных. Кроме того, противник потерял две боевые бронированные машины, пять автомобилей, самоходную артиллерийскую установку М109 Paladin производства США и две самоходные артиллерийские установки Dana чешского производства.