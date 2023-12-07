Москва, 7 декабря, 2023, 14:34 — ИА Регнум. Российские военные нанесли удары по командно-наблюдательным пунктам трёх бригад ВСУ в районе села Серебрянка. Об этом официальный представитель министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил 7 декабря на брифинге.

Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

Он уточнил, что поражены командно-наблюдательные пункты подразделений 67-й механизированной бригады ВСУ, 100-й бригады территориальной обороны и 12-й бригады спецназа.

Огневое поражение живой силе и технике противника нанесено в районе населённых пунктов Сладкое, Никольское и Урожайное в ДНР.

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