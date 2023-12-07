Москва, 7 декабря, 2023, 14:27 — ИА Регнум. ВС РФ на донецком направлении отразили две атаки штурмовых групп Вооружённых сил Украины (ВСУ). Потери противника составили до 175 военных. Об этом сообщил 7 декабря официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Иван Шилов ИА Регнум

«На донецком направлении подразделениями «Южной» группировки войск во взаимодействии с авиацией и артиллерией отражены две атаки штурмовых групп 67-й механизированной бригады ВСУ в районе населённого пункта Клещеевка Донецкой народной республики», — рассказали в министерстве.

В ведомстве добавили, что потери противника за сутки на данном направлении составили до 175 военнослужащих, три боевые бронированные машины, а также два автомобиля.

В минобороны подчеркнули, что в ходе контрбатарейной борьбы были поражены самоходная артиллерийская установка М109 Paladin производства США, две самоходных артиллерийских установки «Акация», САУ «Гвоздика», гаубица Д-30, а также орудие М119 производства США.

Днём ранее в Минобороны сообщили, что ВСУ потеряли за сутки до 300 военных на донецком направлении. Тогда в военном ведомстве уточнили, что ВСУ также потеряли две самоходные артиллерийские установки Krab польского производства, САУ «Гвоздика» и две артиллерийские системы М777 производства США.

5 декабря Конашенков сообщил, что ВС РФ за сутки отразили четыре атаки ВСУ на донецком направлении. Потери противника составили до 270 военных и две боевые бронированные машины.