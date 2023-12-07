Москва, 7 декабря, 2023, 14:20 — ИА Регнум. Вооружённые силы России отразили за сутки девять атак ВСУ на ряде направлений, сообщил 7 декабря официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Станислав Красильников/РИА Новости

По его словам, на южнодонецком направлении потери украинской армии составили до 160 военных, также была уничтожена американская артиллерийская система М777.

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Как сообщало ИА Регнум, министр обороны РФ Сергей Шойгу 1 декабря сообщил, что за шесть месяцев так называемого контрнаступления, которое началось 4 июня, украинская армия потеряла свыше 125 тыс. бойцов и 16 тыс. единиц вооружения. Он отметил, что российские военные расширили зоны контроля на всех направлениях и продолжат вести активную оборону, наращивая боевой потенциал с учётом опыта военных действий.