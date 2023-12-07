Москва, 7 декабря, 2023, 14:21 — ИА Регнум. Российские военные отразили пять атак ВСУ за минувшие сутки на купянском направлении. Об этом официальный представитель министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил 7 декабря на брифинге.

Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

По данным ведомства, подразделения Западной группировки войск при поддержке артиллерии и авиации отбили пять атак штурмовых групп 57-й мотопехотной и 41-й механизированной бригад ВСУ у села Синьковка Харьковской области и озера Лиман.

Противник за сутки потерял на этом направлении до 75 бойцов, два танка, четыре бронетранспортёра и два пикапа. Также уничтожены самоходная артиллерийская установка немецкого производства Panzerhaubitze 2000, американская гаубица М198 и орудие Д-30.

Как сообщало ИА Регнум, на купянском направлении, согласно информации военного эксперта Андрея Марочко, работают представители западных СМИ. Их переговоры были зафиксированы в ходе мониторинга переговоров открытых радиочастот.

Из-за наступивших холодов на этом направлении растут санитарные потери в рядах ВСУ, отмечал Марочко. Украинские бойцы жалуются на холодную и некачественную форму, отсутствие ротации, нехватку отопительных приборов и топлива для обогрева окопов. В результате они поступают в больницы с тяжёлыми формами ОРЗ, обморожениями и другими последствиями переохлаждения.