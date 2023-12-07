Москва, 7 декабря, 2023, 14:30 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин назначил Георгия Зиновьева послом в Южной Корее. Соответствующий указ опубликован 7 декабря на официальном интернет-портале правовой информации.

Николай Галкин/ТАСС Георгий Зиновьев

«Назначить Зиновьева Георгия Вениаминовича Чрезвычайным и Полномочным Послом Российской Федерации в Республике Корея», — говорится в тексте документа.

Другим указом российский лидер освободил от этих обязанностей Андрея Кулика.

Как передавало ИА Регнум, президент России Владимир Путин назначил Владимира Тарабрина новым послом РФ в Нидерландах и по совместительству полпредом РФ при Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО). Другим указом от этих должностей освобождён Александр Шульгин, который работал на этих постах с сентября 2015 года.

Путин 10 ноября освободил Данилу Ганича от обязанностей посла РФ в Пакистане. Также глава государства подписал указ о назначении Альберта Хорева на эту должность.