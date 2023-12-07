В Кремле заявили, что полёт Путина на Ближний Восток прошёл штатно
Песков заявил, что полёт Путина на Ближний Восток прошёл штатно
Москва, 7 декабря, 2023, 14:10 — ИА Регнум. Сопровождение самолёта президента России Владимира Путина истребителями во время визита в ОАО и Саудовскую Аравию прошло штатно, без инцидентов, заявил на брифинге 7 декабря пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Таким образом он ответил на вопрос журналистов, были ли инциденты во время полёта.
«Нет, нам неизвестно ничего об инцидентах, исходим из того, что всё прошло нормально и штатно», — отметил представитель Кремля.
Как сообщало ИА Регнум, президент России Владимир Путин 6 декабря совершил визиты в ОАЭ и Саудовскую Аравию. Президентский борт сопровождали истребители Су-35С.
По словам Пескова, самолёт президента в поездках в Абу-Даби и Эр-Рияд сопровождался истребителями Су-35С для обеспечения безопасности главы государства. Борт номер один и российские военные самолёты приземлялись в разных местах.
Министерство обороны РФ, в свою очередь, подчеркнуло, что российские лётчики истребителей Су-35С, сопровождавшие борт президента, показали мастерство в Абу-Даби, взлетев одновременно на трёх самолётах в максимально тесной группе буквально на расстоянии вытянутой руки.