Москва, 7 декабря, 2023, 14:10 — ИА Регнум. Сопровождение самолёта президента России Владимира Путина истребителями во время визита в ОАО и Саудовскую Аравию прошло штатно, без инцидентов, заявил на брифинге 7 декабря пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Константин Завражин /POOL / РИА Новости Владимир Путин во время встречи в аэропорту Эр-Рияда

Таким образом он ответил на вопрос журналистов, были ли инциденты во время полёта.

«Нет, нам неизвестно ничего об инцидентах, исходим из того, что всё прошло нормально и штатно», — отметил представитель Кремля.

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Как сообщало ИА Регнум, президент России Владимир Путин 6 декабря совершил визиты в ОАЭ и Саудовскую Аравию. Президентский борт сопровождали истребители Су-35С.

По словам Пескова, самолёт президента в поездках в Абу-Даби и Эр-Рияд сопровождался истребителями Су-35С для обеспечения безопасности главы государства. Борт номер один и российские военные самолёты приземлялись в разных местах.

Министерство обороны РФ, в свою очередь, подчеркнуло, что российские лётчики истребителей Су-35С, сопровождавшие борт президента, показали мастерство в Абу-Даби, взлетев одновременно на трёх самолётах в максимально тесной группе буквально на расстоянии вытянутой руки.