Москва, 7 декабря, 2023, 14:07 — ИА Регнум. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что не знает, какие именно самолёты — американские или итальянские — раскрашивали небо в ОАЭ в цвета российского флага.

Алексей Никольский/POOL/ТАСС

«Не знаю, мы не участвуем в этой дискуссии. Это были самолёты из ОАЭ — это главное», — сказал Песков журналистам.

Он напомнил, что когда Путин в прошлый раз был с визитом в ОАЭ, то там были такие же пролёты самолётов.

Как ранее сообщало ИА Регнум, 6 декабря Путин посетил ОАЭ. По случаю начала визита небо Абу-Даби окрасилось в цвета флага России. Церемония официальной встречи лидера нашей страны состоялась во дворце Каср аль-Ватан (Дворец нации). В ходе встречи Путин по-арабски поблагодарил лидера ОАЭ за тёплый приём.

Путин провёл переговоры с президентом ОАЭ Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном. Стороны провели встречу с участием делегаций за рабочим завтраком, а также в формате тет-а-тет. Большая часть переговоров, за исключением протокольной беседы в начале, прошла за закрытыми дверями.