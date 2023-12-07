Москва, 7 декабря, 2023, 14:04 — ИА Регнум. Сотрудники ФСБ России раскрыли теракт на Байкало-Амурской магистрали, подготовленный спецслужбами Украины, и задержали исполнителя. Об этом 7 декабря сообщили в ведомстве.

Иван Шилов ИА Регнум

«Раскрыт террористический акт, подготовленный спецслужбами Украины, направленный на разрушение объектов критической транспортно-энергетической инфраструктуры», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в Омской области задержан гражданин Белоруссии 1971 года рождения, который 29 и 30 ноября совершил подрывы двух железнодорожных составов с нефтепродуктами на Байкало-Амурской магистрали в Бурятии.

Задержанный рассказал, что забрал восемь взрывных устройств из тайника, привёз на автомобиле в Бурятию и заложил на цистернах грузовых поездов. В результате они сработали при движении составов в Северомуйском тоннеле.

Фигурант признался, что это сделал по заданию проживающего в Литве соотечественника, который действовал под контролем украинских спецслужб.

Как передавало ИА Регнум, 29 ноября в Северомуйском тоннеле во время движения загорелся вагон поезда. К месту ЧП направили два пожарных поезда. В результате происшествия никто не пострадал. Прокуратура начала проверку. При этом движение поездов не прерывалось, его организовали по обходному участку Северомуйского тоннеля.

30 ноября поезд, в составе которого было 14 цистерн, в том числе три с авиационным топливом, взорвался, когда проезжал по Северомуйскому тоннелю. В результате происшествия никто не пострадал.

Американский телеканал CNN со ссылкой на источники сообщал, что ответственность за взрыв на себя взяла Служба безопасности Украины (СБУ).

Северомуйский тоннель является самым протяжённым железнодорожным тоннелем в России, его длина составляет 15 343 метра. Он обеспечивает железнодорожное сообщение между Россией и Китаем.