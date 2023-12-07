Москва, 7 декабря, 2023, 14:01 — ИА Регнум. США являются локомотивом в плане поощрения украинцев на войну, а внутренние противоречия в США не могут не проецироваться на европейские страны, заявил журналистам 7 декабря пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

MICHAEL REYNOLDS/EPA/ТАСС Президент США Джо Байден

Так он ответил на просьбу прокомментировать высказывания президента США Джозефа Байдена о том, что в случае прекращения военной помощи от США Украина может лишиться такой поддержки и от европейских стран.

«Естественно, Америка является локомотивом в этом плане, локомотивом в плане поощрения украинцев на войну. И, конечно, подобные внутренние противоречия в США не могут не проецироваться на общие настроения, в том числе среди европейцев», — сказал Песков.

Как сообщало ИА Регнум, Байден 6 декабря в своём специальном обращении к депутатам американского парламента с просьбой согласовать выделение средств на военную помощь Украине также отметил, что если России удастся победить Украину, то она вслед за этим атакует и одну из стран НАТО, а тогда американская армия будет вовлечена в конфликт.

В американской администрации считают высокой вероятность вовлечения США в военный конфликт в случае победы России над Украиной, отметил также координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби.

Американские руководители ради оправдания увеличения военных бюджетов рассказывают своим гражданам о вероятности прямого столкновения с Россией, для ядерной державы такая провокационная риторика недопустима, прокомментировал эти высказывания Байдена и Кирби посол России в США Анатолий Антонов.

НАТО всё глубже увязает в украинском конфликте, и вопреки заявлениям о том, что цель военного блока — предотвратить прямую конфронтацию с Россией, в реальности риски прямого военного столкновения между Россией и НАТО только возрастают, отметила в свою очередь официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.