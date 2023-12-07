Москва, 7 декабря, 2023, 17:09 — ИА Регнум. Во всех ситуациях, когда ученик приносит в образовательное учреждение оружие и успевает его применить, есть вина взрослых — классных руководителей, педагогов, руководителей образовательного учреждения и родителей. Тем более если причиной инцидента становится буллинг, который недостаточно пресекают в школе или вузе. Такой точкой зрения в беседе с ИА Регнум поделился заслуженный учитель России, кандидат психологических наук Александр Снегуров.

Надежда Михеева/ТАСС

7 декабря утром восьмиклассница устроила стрельбу в гимназии в Брянске. Девочка принесла в школу огнестрельное оружие и совершила несколько выстрелов. Пять человек пострадали, двое погибли, среди них сама девушка, открывшая стрельбу. Она покончила жизнь самоубийством на месте. Мотивы и обстоятельства произошедшего выясняются. По предварительным данным, причиной трагедии могли стать неприязненные отношения девочки с одноклассниками и буллинг с их стороны.

По мнению заслуженного учителя России Снегурова, какими бы ни были отношения у детей в школе, трагедии можно было бы избежать при достаточном участии взрослых в жизни ребёнка. Вина старших наставников, родителей и учителей всегда есть в подобных ситуациях, считает Снегуров.

«Мир взрослых должен быть открыт для проблем, запросов и чаяний ребёнка. Он порой оказывается со своими вопросами просто перед компьютером, где может усугубить своё состояние. Неудовлетворение собой и миром толкает ребёнка на отчаянные поступки», — отметил Снегуров.

Он заметил, что практически каждый год появляются сообщения о подобных трагических инцидентах. Это говорит о том, что взрослые всё-таки мало знают мир детства и мир подростков, где происходят «такие тектонические процессы внутри растущего человека». По мнению учителя, имеет место отчуждение, которое усиливается из года в год, поскольку взрослые постоянно слишком заняты своими проблемами. В итоге подросток в одиночку сталкивается с огромным числом проблем. Это и мировоззренческий поиск ребёнка, его недовольство собой, его неудовлетворение коммуникацией с другими людьми, его личный психотип, обстановка в семье и школе, какие-то болезни. По мнению Снегурова, вся эта сумма факторов накапливается, и один из них — триггер — в конечном итоге может дать сбой, когда становится наиболее актуальным и важным в жизни ребёнка вопросом.

«Что делать? Прежде всего возвращать в школу обстановку доверия между педагогом и учеником, педагогом и родителем. Это выстраивается годами. Здесь не помогут ни охранники, ни камеры, хотя в момент икс они могли бы быть полезны. Важно, чтобы в школе был не один психолог, а большая психологическая служба. Также сам педагог, особенно классный руководитель, должен вести определённые записи наблюдений за учениками, за их поведением. Это непреложное условие, если человек берётся за классное руководство», — рассказал Снегуров.

Он убеждён, что сейчас классное руководство ставит для себя главной целью коммерческую составляющую — поскольку это позволяет получать прибавку к зарплате, а также желание угодить руководству школы. Но именно классный руководитель может стать наставником для ученика, к которому можно обратиться за советом. Также, по мнению заслуженного учителя России, важны беседы как индивидуальные, так и коллективные на классных часах, где сейчас просто формально для отчётности поднимаются важные темы.

«Должно быть наблюдение и со стороны попечительского совета школы, и родительского комитета — ведь все эти органы существуют, но часто — формально. И ребёнок при обилии этих органов остаётся одинок. Но ребёнок может и сам скрывать свои проблемы, замалчивать их. А поскольку мир сложился таким жестоким, то никто сам у него не спросит, если он не просит помощи. А как раз учитель, классный руководитель или соцпедагог должен обращать внимание на состояние ребёнка, а не только на его успеваемость», — указал Снегуров.

На нехватку определённых школьных специалистов обратил внимание и педагог дополнительного образования в школе Дмитрий Фокин. По его мнению, медиаторы — специалисты, которые помогают в разрешении конфликтов в школах, обязательно должны быть в каждом учебном заведении наравне с психологами и соцпедагогами.

«Но одному учителю довольно сложно справиться с проблемой и заметить её, потому что множество отчётов, документов, проверка домашних работ, олимпиад и конкурсов — то есть факторов, за которыми нужно следить. Это больше вопрос классного руководителя, но и он тоже бывает сильно загружен. Не хватает специалистов в школах — психологов, социальных педагогов, медиаторов», — отметил Фокин.

Но и это лишь одна составляющая важного преобразования в школах. Например, Фокин так же, как и Снегуров, обратил внимание на потерю контакта между учителем и учеником, утрату доверия и понимания. Он связал это с тем, что долгие годы в законе об образовании существовала формулировка «образовательные услуги», которая создавала из образа учителя простого исполнителя, который предоставляет знания как продукт или услугу.

«И только в этом году, который был объявлен годом педагога и наставника, убрали эту формулировку. То есть к учителю относились так, что вы просто для нас исполнитель, не авторитет. Нет контакта между учителем и учеником. Поэтому очень нужны школьные службы примирения, медиаторы. И это нужно внедрять с начальной школы, чтобы дети знали с первого класса, что у них есть к кому обратиться в случае проблемы. И чтобы это было ненавязчиво», — поделился преподаватель.

Также он подчеркнул, что реформа требует и пересмотра отношения учителей к рейтингу школы, поскольку многие не хотят или стесняются рассказывать о серьёзных проблемах в школах из-за удара по престижу учебного заведения.

«В некоторых школах по старинке замалчивают проблемы травли, буллинг, не хотят выносить сор из избы, мол, сами разберёмся. И с этого надо начинать. Нужно перестраивать работу с учителями на высшем уровне, то есть донести важность, что такие проблемы нельзя замалчивать», — отметил Фокин.

Но на выстраивание доверительных отношений между учителем и учеником, на создание новых должностей требуется время — возможно, несколько лет. А сейчас уже по печальному опыту последнего десятилетия нужно налаживать систему безопасности в учебных заведениях, считает Фокин.

«Хочется задать вопрос — а были ли сделаны выводы после инцидента со стрелком из Перми, когда студент принёс на территорию университета огнестрельное оружие и устроил массовый расстрел? Какие выводы после этого были сделаны? Почему не были предприняты меры — охрана, металлодетекторы?» — заметил педагог.

Как удалось выяснить, гимназия, в которой произошла стрельба, не была оборудована рамками-металлодетекторами. И это одна из главных причин возможности осуществиться трагедии, отметил эксперт по комплексной безопасности, инструктор-телохранитель Пётр Фефелов.

«Всё упирается в бюджет. Школа — это охраняемый объект, поэтому главный вопрос — как могли пронести оружие на территорию охраняемого объекта? Ведь после подобных событий в других городах России усиливали безопасность, издавали указы. Но средства выделяются очень небольшие для того, чтобы качественно выполнить эти обязательства», — отметил Фефелов.

Он обратил внимание, что ни одно учебное заведение не будет оснащено средствами безопасности аналогично какому-либо банку, где шлюзовые системы и серьёзный пропускной режим. Но, с другой стороны, это было бы излишеством в общественном месте, в школе, где человек должен чувствовать себя комфортно, а не как на территории режимного объекта. При этом он подчеркнул, что в школах должны быть рамки-металлодетекторы, камеры, должна быть специализированная охрана.

«По отдельности это работать не будет, только в комплексе. Стоит утром забыть и не включить рамку в розетку — всё — это просто кусок железа. Также рамки нужно ставить и на другие входы, если их несколько у школы. И отслеживать соблюдение комплекса мер должен грамотный сотрудник службы безопасности. Но не каждое учебное заведение располагает средствами для создания эффективных условий безопасности», — поделился эксперт.

Специалист представил ситуацию, что если бы металлодетектор на входе в школу работал и охранник заметил бы у девочки оружие сразу, то это также не гарантировало бы возможности избежать трагедии.

«Но где гарантия, что стрелявший не стал бы применять это оружие прямо там? Поэтому тут важна в первую очередь профилактика со стороны специалистов, которые работают с детьми, школьных сотрудников, соцпедагогов и учителей. На первом месте стоят психологи, преподаватели, ученики, которые контактируют друг с другом, они все должны следить за человеком, у которого может нарушаться психика или есть проблемы», — отметил Фефелов.

В свою очередь заслуженный учитель России Снегуров добавил, что заметить проблемы в поведении ребёнка, склонного к суициду, могут эффективные и качественные медицинские осмотры, на которых обязательно должны присутствовать невропатологи и психиатры.

«Все осмотры и задачи педагогов в школе не должны сводиться к формальности. Но эти случаи всколыхнут мир взрослых, они об этом поговорят сейчас, подумают, но потом начнётся снова рутина — отчёты, коммерциализация, погоня за рейтингами, а всё остальное — глубинное — уходит на второй план. Поэтому ситуации повторяются», — заключил Снегуров.

Семьям погибшей девочки и раненых детей будет оказана вся необходимая помощь. Об этом 7 декабря сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз. По факту стрельбы Следственный комитет возбудил уголовное дело об убийстве.