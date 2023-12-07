Москва, 7 декабря, 2023, 13:58 — ИА Регнум. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на брифинге 7 декабря не стал отвечать на вопросы журналистов об убийстве бывшего депутата Верховной рады Украины Ильи Кивы, переадресовав их правоохранительным органам.

Максим Чурусов/ТАСС Автомобиль полиции на месте гибели бывшего депутата Верховной рады Украины Ильи Кивы

«Они занимаются следствием, любую информацию на этот счёт будут предоставлять только они», — сказал он.

Как передавало ИА Регнум, известный на Украине общественный деятель, политик — бывший депутат Верховной рады Илья Кива был убит выстрелами в упор 6 декабря в коттеджном посёлке в деревне Супонево под Москвой. Рабочая версия — убийца стрелял два раза в спину жертвы. Одна из пуль попала в голову, другая — в область сердца.

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Поиски предполагаемого убийцы Кивы идут фактически по всему Центральному федеральному округу. Правоохранители не исключают, что исполнитель убийства уже покинул Россию.

Представитель ГУР минобороны Украины Андрей Юсов заявил, что Илья Кива был убит в ходе спецоперации.