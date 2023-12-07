Москва, 7 декабря, 2023, 13:58 — ИА Регнум. Никаких заявлений президента России Владимира Путина об участии в выборах главы государства в 2024 году не было, необходимо набраться терпения, заявил 7 декабря пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Михаил Метцель/ТАСС Владимир Путин

«Заявлений Путина о намерении участвовать в выборах до сих пор не было, нужно набраться терпения», — сказал представитель Кремля, отвечая на соответствующий вопрос.

Как ранее сообщало ИА Регнум, Совет Федерации 7 декабря принял постановление о назначении выборов президента РФ на 17 марта 2024 года.

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что с принятым постановлением о начале проведения выборов президента России 17 марта дан старт избирательной кампании.

Достойно проведённые выборы президента РФ во многом будут гарантом укрепления России, заявила 7 декабря глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Элла Памфилова на заседании Совета Федерации.