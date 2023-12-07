Москва, 7 декабря, 2023, 13:58 — ИА Регнум. Гражданам России разумно обращаться с просьбой о поддержке напрямую к президенту России только в тех случаях, когда необходимая помощь не была оказана муниципальными и региональными властями, заявил 7 декабря журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Сергей Гунеев/POOL/ТАСС Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков

Так он ответил на просьбу прокомментировать решение одной из московских предпринимательниц обратиться к Владимиру Путину с просьбой об удочерении. Такое решение, по данным СМИ, она приняла из-за продолжающихся судебных споров о её имуществе.

«Как показывает практика, причём это подтверждает, вот, процесс сбора вопросов граждан к мероприятию 14-го (декабря. — Прим. ред.) — совмещённый формат большой пресс-конференции и прямой линии, — действительно, многие граждане предпочитают сразу обращаться, непосредственно выходить на президента», — сказал Песков.

Когда представители администрации президента уточняют, обращались ли граждане к региональным и местным властям, в ряде случаев выясняется, что нет, отметил Песков. Обращаться напрямую к президенту нужно в тех случаях, когда не помогли обращения в другие инстанции, добавил он.

Как сообщало ИА Регнум, Владимир Путин подведёт итоги года 14 декабря в формате прямой линии и итоговой конференции. К полудню 6 декабря в адрес главы государства поступило свыше 256,4 тыс. вопросов.

Ранее было принято решение объединить прямую линию и большую пресс-конференцию. В Кремле отмечали, что оба формата являются востребованными и популярными.

В последний раз прямая линия, в ходе которой Путин отвечал на вопросы граждан, состоялась 30 июня 2021 года, а большая пресс-конференция — 24 декабря 2021 года. В 2022 году оба мероприятия не проводили.