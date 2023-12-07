Москва, 7 декабря, 2023, 13:57 — ИА Регнум. В ходе визита президента РФ Владимира Путина в Саудовскую Аравию 6 декабря были подтверждены ранее достигнутые договоренности в рамках ОПЕК+. Стороны условились продолжать взаимодействие. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 7 декабря.

Максим Богодвид/РИА Новости

«Конкретные договоренности были достигнуты буквально неделей ранее по линии ОПЕК+, <…> они были подтверждены», — сказал Песков и отметил, что стороны высоко оценили взаимное сотрудничество.

Как передавало ИА Регнум, 30 ноября страны организации ОПЕК+ достигли предварительного соглашения о новом сокращении добычи нефти более чем на 1 млн баррелей в сутки.

В этот же день вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что Россия углубит добровольное сокращение поставок нефти до общего объёма в 500 тыс. баррелей в сутки и продлит его до конца I квартала 2024 года. По его словам, Россия полностью подтверждает полную приверженность договорённостям по добровольному дополнительному сокращению экспорта нефти и нефтепродуктов на 500 тыс. баррелей в сутки (300 тыс. б/с нефти и 200 тыс. б/с нефтепродуктов), начиная с января 2024 года.