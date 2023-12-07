Москва, 7 декабря, 2023, 13:56 — ИА Регнум. Правоохранительные органы разбираются в трагедии, которая произошла в одной из школ Брянска, а также в том, почему её не удалось предотвратить. Об этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил 7 декабря журналистам.

СК России. Кадр из видео

В результате стрельбы в гимназии № 5 в Брянске, которую устроила одна из учениц, погибла девочка-подросток, ещё пятеро подростков получили ранения. Погибла и школьница, открывшая огонь — она покончила с собой.

«Сначала нужно определить, почему не сработали те меры, которые уже были приняты. Давайте не забывать, что было принято немало мер, они все были проработаны специалистами», — сказал представитель Кремля в ответ на вопрос о возможных мерах, которые позволят избежать подобных трагедий в будущем.

До того как будут даны какие-то заключения, нужно в первую очередь оценить причины произошедшего. Этим займутся специалисты. Главное — нужно понять причины того, почему уже ранее принятые меры не сработали в этом случае, добавил Песков.

Как сообщало ИА Регнум, утром 7 декабря 14-летняя ученица восьмого класса принесла в гимназию № 5 в Брянске помповое ружьё. Она открыла огонь по одноклассникам, после чего покончила с собой. От полученных ранений на месте скончалась её одноклассница, пятерых подростков госпитализировали. В Минздраве РФ заявили, что жизни раненых вне опасности, им оказывают всю необходимую помощь.

На допрос к следователям доставили отца стрелявшей девочки, а также директора гимназии. В квартиру, где жила школьница, пришли с обыском. Следствие интересует, как девочка завладела оружием и как смогла пронести его в школу. Уголовное дело расследуют по статье об убийстве.