Брянск, 7 декабря, 2023, 13:50 — ИА Регнум. Устроившая стрельбу в гимназии №5 в Брянске восьмиклассница принесла ружьё в тубусе для бумаг, рассказала «РИА Новости» одна из учащихся.

ИА Регнум

«Она рассказала, что у них дома в сейфе хранится охотничье ружье, на него есть лицензия. Она (стрелявшая) пронесла его в тубусе для бумаг», — рассказала учащаяся.

По её словам, стрелявшую звали Алина. Когда началась перестрелка, к ним в класс прибежали две девочки, одна из них — сестра-двойняшка стрелявшей. По словам сестры Алины, она не знала о замысле девочки.

Как сообщало ИА Регнум, 7 декабря в гимназии № 5 Брянска 14-летняя ученица восьмого класса устроила стрельбу из помпового ружья. Погибли два человека, в том числе сама стрелявшая, пять подростков получили ранения. В Минздраве сообщали, что четверо из них находятся в состоянии средней степени тяжести, один — в тяжёлом состоянии.

Возбуждено уголовное дело. Правоохранители задержали и привезли на допрос отца стрелявшей. По данным ИА Регнум, ранее он был сотрудником ЧОП, а в последнее время пытался продать оружие.

Школьница прошла в учебное заведение без помех, потому что на входе не установлены работающие рамки металлоискателя. В региональной прокуратуре отметили, что соблюдение безопасности в школе станет предметом проверки.