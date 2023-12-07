Вашингтон, 7 декабря, 2023, 15:02 — ИА Регнум. Американские руководители ради оправдания увеличения военных бюджетов рассказывают своим гражданам о вероятности прямого столкновения с Россией, для ядерной державы такая провокационная риторика недопустима, заявил 7 декабря посол России в США Анатолий Антонов.

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Как сообщало ИА Регнум ранее, 6 декабря, обращаясь к депутатам американского парламента с просьбой согласовать выделение новых средств на военную помощь Украине, президент США Джозеф Байден заявил, что если России удастся победить Украину, то она вслед за этим атакует и одну из стран НАТО, и тогда американская армия будет вовлечена в конфликт.

«Такие «страшилки» фабрикуются, чтобы оправдать перед налогоплательщиками и трезвомыслящими политическими силами баснословные траты на «сдерживание» Российской Федерации», — отметил Антонов.

В Вашингтоне потеряли связь с реальностью и подливают масло в огонь украинского конфликта, выделяя всё новые средства для киевских неонацистов, подчеркнул Антонов. Бенефициаром кровопролития на Украине становится американский ВПК, отметил посол. Вашингтону следует одуматься и перестать сеять хаос по всему миру, добавил он.

Как сообщало ИА Регнум ранее, с высказыванием, аналогичным заявлению Байдена, выступили и в его администрации. В Белом доме считают вероятность вовлечения США в военный конфликт в случае победы России над Украиной высокой, сказал координатор администрации США по стратегическим коммуникациям Джон Кирби. Власти США должны сделать выбор: или продолжать поддерживать Украину деньгами, или позже заплатить кровью американцев, сказал также Кирби.

Североатлантический альянс всё глубже увязает в украинском конфликте, отметила 6 декабря официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. НАТО ведёт гибридную войну против России под лозунгом «спасения» Украины, и вопреки заявлениям о том, что цель военного блока — предотвратить прямую конфронтацию с Россией, в реальности риски прямого военного столкновения между Россией и НАТО только возрастают, сказала Захарова.

Как сообщалось ранее, несмотря на специальное обращение Байдена, законопроект о финансировании нужд Украины, а также Израиля и Тайваня 6 декабря не прошёл процедурное голосование в Сенате Конгресса США. За обсуждение высказались 49 членов верхней палаты Конгресса, против — 51, при необходимых 60 голосах для принятия решения. Проект предполагал выделение дополнительных бюджетных средств в размере 106 млрд долларов, из них 61 млрд — на помощь ВСУ.

Ранее представители Республиканской партии отказались рассматривать вопросы об оказании помощи Украине и Израилю отдельно от вопроса о финансировании охраны южной границы США, а рассматривать весь блок вопросов вместе, в свою очередь, отказались демократы.

В США вопрос о военной помощи Украине стал предметом серьёзного внутриполитического торга — республиканцы пытаются выстроить фронду инициативам Белого дома, отмечал ранее в беседе с ИА Регнум политолог-международник, американист, директор ИМЭМО им. Е. М. Примакова РАН Фёдор Войтоловский.