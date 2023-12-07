Москва, 7 декабря, 2023, 13:26 — ИА Регнум. Президент Ирана Ибрагим Раиси прибыл с визитом в Москву, где состоится его встреча с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом 7 декабря сообщил посол Исламской республики в России Казем Джалали в соцсети X.

Александр Демьянчук/POOL /РИА Новости Президент Ирана Эбрахим Раиси

«Ибрагим Раиси прибыл в Москву для переговоров с Владимиром Путиным», — написал дипломат.

Незадолго до поездки иранское агентство ISNA передавало, что одной из основных тем обсуждения лидеров двух стран будет ситуация в зоне палестино-израильского конфликта.

Как сообщало ИА Регнум, Путин 6 декабря прибыл с визитом в столицу Объединённых Арабских Эмиратов, Абу-Даби, для переговоров с президентом ОАЭ Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном. В Кремле уточняли, что переговоры в первую очередь будут посвящены двусторонним отношениям, ситуации на рынке нефти, международной и региональной повестке дня. Также стороны намерены обсудить палестино-израильский конфликт.

После визита в ОАЭ Путин отправился в Саудовскую Аравию для переговоров с наследным принцем, председателем совета министров Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом. Лидеры двух стран обсудили взаимодействие в многосторонних форматах. Особое внимание уделялось вопросам энергетики.

Визит Путина в Саудовскую Аравию и ОАЭ говорит о провале усилий США и ЕС по изоляции Москвы в мире, отметили ранее в своей публикации обозреватели американского агентства Bloomberg.