Москва, 7 декабря, 2023, 13:40 — ИА Регнум. В 2024 году Вооружённые силы Украины (ВСУ) планируют создать мощную оборонительную линию по всей протяжённости фронта, сообщил 7 декабря ресурсу Lenta.ru политолог, директор Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Василий Кашин.

Иван Шилов ИА Регнум

По его словам, перед украинской армией поставили задачу нанести России максимальные потери при минимальных территориальных уступках. Таким образом Киев и его зарубежные союзники попытаются навязать перемирие по линии соприкосновения с возможностью присоединения Украины к НАТО.

«Если будет обеспечено финансирование текущих расходов Украины, то они вполне смогут реализовать программу строительства, его могут сорвать только внутренние организационные причины», — сказал он.

Кашин подчеркнул, что строительство таких сооружений не требует поставок дефицитных материалов от западных партнёров, а все работы можно вести местными силами и ресурсами. Однако, добавил эксперт, у Киева есть проблемы с рабочей силой, так как слишком много мужчин из низших социальных слоёв уже забрали в ВСУ, но определённый резерв ещё имеется.

Политолог также напомнил, что за время боевых действий в Донбассе Украина смогла реализовать довольно мощное фортификационное строительство, например, в Авдеевке.

Как передавало ИА Регнум, 1 декабря глава киевского режима Владимир Зеленский заявил о намерении властей Украины построить оборонительные сооружения «на основных рубежах».

Он уточнил, что укрепления протянутся от Донбасса до западной части страны ― это авдеевское, марьинское, купянско-лиманское направления, а также регионы, граничащие с Россией и Белоруссией. Зеленский также назвал обустройство обороны украинской армии приоритетом.

Позднее глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов уточнил, что Украина столкнулась с большими трудностями при возведении оборонительных линий под Купянском и Боровой. Синегубов добавил, что первые линии оборонительных сооружений расположили в нескольких километрах от позиций российской армии. В таких условиях возведение каких-либо фортификационных сооружений приравнивается к «спецоперации».