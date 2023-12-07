Воронеж, 7 декабря, 2023, 13:16 — ИА Регнум. В небе над Воронежской областью системами радио-электронной борьбы (РЭБ) был обнаружен и перехвачен беспилотник. Об этом сообщил губернатор области Александр Гусев у себя в Telegram-канале.

«На территории Воронежской области системами РЭБ обнаружен и перехвачен беспилотный летательный аппарат. Жертв и разрушений нет. Ситуацию в регионе держу под контролем. Благодарен нашим военнослужащим за эффективную работу», — сказал Гусев.

Как передавало ИА Регнум, вечером 5 декабря силы ПВО России перехватили и уничтожили шесть беспилотников ВСУ над территорией Белгородской области. По данным Минобороны РФ, дежурные средства ПВО уничтожили три украинских беспилотных летательных аппарата и перехватили ещё три.

В этот же день в военном ведомстве сообщили, что над Азовским морем силы ПВО перехватили и уничтожили шесть БПЛА.