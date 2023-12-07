Киев, 7 декабря, 2023, 13:12 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский уволил своего представителя в Верховной раде Фёдора Вениславского с занимаемой должности, следует из теста указа, опубликованного на сайте Зеленского.

President. gov. ua Фёдор Вениславский

«Освободить Вениславского Фёдора Владимировича от исполнения обязанностей представителя президента Украины в Верховной раде Украины», — говорится в тексте указа.

Причины увольнения не указываются.

Кроме должности представителя главы киевского режима в парламенте, Вениславский занимает пост члена комитета Рады по вопросам безопасности, обороны и разведки.

Как сообщало ИА Регнум, 17 ноября Зеленский без уточнения причин уволил заместителя главы Службы внешней разведки Украины Александра Тарасовского. В начале ноября власти сменили командующего силами специальных операций ВСУ.

Череда увольнений на Украине последовала в связи с необходимостью исправить ситуацию с коррупцией для соответствия критериям для потенциального вступления в Евросоюз.