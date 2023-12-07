Вашингтон, 7 декабря, 2023, 13:24 — ИА Регнум. Власти США заявляли, что при американской военной поддержке Украина сможет нанести России поражение, но спустя почти два года после начала конфликта очевидно, что если кто-то и потерпел поражение, то США, а не Россия, заявил 7 декабря американский журналист Такер Карлсон.

Иван Шилов ИА Регнум

Весной 2022 года вашингтонские чиновники рассказывали, что Россия в случае победы над Украиной может вторгнуться в европейские страны, и что если Киеву будет оказана поддержка, то ВСУ победят Россию, напомнил журналист.

«Прошло почти два года, и выяснилось, что всё это неправда. Украина не побьёт Россию. Если уж кого и побили, так это Соединённые Штаты», — сказал Карлсон в эфире своей программы, транслировавшейся в соцсети X (Twitter).

Но американские власти не признаются, что оказание военной помощи Украине обернулось трагедией для самих США, добавил журналист.

Как сообщало ИА Регнум ранее 6 декабря, обращаясь к депутатам американского парламента с просьбой согласовать выделение средств на военную помощь Украине, президент США Джозеф Байден заявил, что если России удастся победить Украину, то она вслед за этим атакует и одну из стран НАТО, а тогда американская армия будет вовлечена в конфликт.

В американской администрации считают высокой вероятность вовлечения США в военный конфликт в случае победы России над Украиной, отметил также координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби.

Как сообщалось ранее, в ноябре 2023 года Карлсон раскритиковал министра финансов США Джанет Йеллен за призыв продолжать поддержку Украины. Украина не может победить в этом конфликте, и единственным результатом его продолжения будут новые страдания граждан Украины, подчеркнул журналист.