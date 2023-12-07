Москва, 7 декабря, 2023, 13:13 — ИА Регнум. Микоплазменной инфекции не дали распространиться в России. Ужесточение эпидемиологических мер на данный момент не требуется. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова 7 декабря.

Алексей Куденко/ РИА Новости

По её словам, к середине ноября групповые случаи с микоплазменной инфекцией в стране сошли на нет, так как болезни не дали распространиться.

«Все меры, которые использовали или применялись, и будут использоваться, они эффективны, других, более жёстких, на сегодняшний день не требуется», — подчеркнула Попова.

6 декабря в Роспотребнадзоре сообщили о первых случаях заболевания микоплазменной инфекцией в России.

В ведомстве подчеркнули, что сотрудники надзорной службы устанавливают все групповые случаи заболевания инфекцией. Также ведётся комплексная лабораторная диагностика, организуются противоэпидемические мероприятия. Все групповые случаи заболевания, в том числе в организованных коллективах, активно расследуются.

Многоуровневая система эпидемиологического надзора помогает максимально быстро выявлять инфекционных больных и предотвращать распространение этой инфекции среди населения, заверили в ведомстве.

Комментируя выявление первых случае заболевания микоплазменной инфекции, министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что микоплазменная инфекция абсолютно управляемая, препаратов против неё достаточно. Мурашко уточнил, что диагностика, течение болезни и клиника понятны специалистам.

В беседе с ИА Регнум врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов сообщил, что человек, перенёсший микоплазменную пневмонию, может столкнуться с осложнениями при заражении коронавирусом. Он отметил, что микоплазменная пневмония имеет свои отличительные особенности. А её последствия могут крайне негативно проявиться в будущем, особенно при заражении коронавирусом.

Жемчугов порекомендовал обязательно обследоваться у врача, если у человека появились признаки простудного заболевания. Тем более что в первые дни любые аденовирусы вызывают похожую картину, а потому лучше как можно раньше определить заболевание, чтобы подобрать соответствующее лечение.

Микоплазменная инфекция ― это заболевание, вызываемое бактериями микоплазмами. Они поражают многие ткани и внутренние органы. Болезнь может вызвать микоплазменную пневмонию, уретриты, пиелонефриты и другие воспалительные поражения в организме человека.