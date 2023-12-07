Москва, 7 декабря, 2023, 12:51 — ИА Регнум. Госдума на пленарном заседании 7 декабря приняла проект постановления об обращении палат Федерального собрания РФ к ООН в связи с нарушением положений Конвенции о правах ребёнка в результате преступных действий Украины.

Сергей Аверин / РИА Новости

Документ был подготовлен думским комитетом по международным делам и вице-спикером палаты Анной Кузнецовой.

В нём депутаты Госдумы и сенаторы призывают дать правовую и морально-этическую оценку преступлениям Украины в отношении детей, а также взаимодействовать с российской парламентской комиссией по расследованию преступлений Киева против детей.

В обращении отмечается, что в результате преступных действий Украины было нарушено несколько норм Конвенции о правах ребенка от 20 ноября 1989 года, в том числе гарантирующих право на жизнь, здоровое развитие, свободу совести, мысли, взглядов, мнений и религиозных убеждений, образование и использование родного языка.

Ранее обращение было принято на заседании Совета Федерации.

Как передавало ИА Регнум, постоянный представитель России в ООН Василий Небензя ранее заявлял, что на Украине киевские власти совершают преступления против детей. По его словам, у семей, которые отказываются эвакуироваться на подконтрольную Киеву территорию из зоны конфликта, отбирают детей.

В июле в ДНР прошла пресс-конференция, участники которой рассказали о случаях принудительного вывоза детей Донбасса за границу украинскими властями. Так, на Западную Украину вывезли дочь жительницы города Счастье в ЛНР Лилии Веремеевой. По словам женщины, её дочь готовили к последующей отправке за границу. В документах у девочки значилось, что она сирота.