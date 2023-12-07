Москва, 7 декабря, 2023, 12:47 — ИА Регнум. Соединённые Штаты ошибаются, если считают нужным испытывать Россию на прочность по теме возобновления ядерных испытаний, заявил 7 декабря замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

Иван Шилов ИА Регнум

По его словам, Москва судит не по словам, а по делам, Россия сама должна в любой момент времени находиться в готовности. Это относится также и к тематике возобновления ядерных испытаний.

«Если американцы считают, что на этом направлении тоже им стоит испытывать нас на прочность, они ошибаются», — сказал он в интервью журналу «Международная жизнь».

Как сообщало ИА Регнум, президент России Владимир Путин 2 ноября подписал закон о дератификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ). Ранее он отмечал, что этот договор так и не подписали США.

Глава Национального управления ядерной безопасности при американском минэнерго Джилл Хруби 16 ноября заявила, что Вашингтон хотел бы возобновления диалога с Россией по теме контроля над вооружениями. По её словам, началу такого диалога мешает отсутствие позитивной атмосферы.