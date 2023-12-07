Брянск, 7 декабря, 2023, 13:14 — ИА Регнум. Школьница сняла видео во время стрельбы в брянской гимназии №5, которую устроила 7 декабря восьмиклассница. Кадры появились в распоряжении РЕН ТВ.

«Там кровь», –сказала на видео плачущая девочка, которая в момент стрельбы находилась в классе на уроке.

Пока учитель объясняла детям, что кабинет нужно закрыть в целях безопасности, девочка не смогла сдержать слёз и начала плакать. Педагог пыталась успокоить детей и призвала их не писать никому сообщения.

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Как передавало ИА Регнум, инцидент произошёл утром 7 декабря в брянской гимназии №5. Восьмиклассница пронесла отцовское ружьё в школу, открыла огонь по одноклассникам. Она прошла в учебное заведение без каких-либо помех, так как на входе в гимназию не работали рамки металлоискателя. По данным ряда СМИ, восьмиклассница пронесла оружие в тубе для бумаг. Прокуратура Брянской области проверит соблюдение безопасности в гимназии, сообщили в ведомстве.

Двое детей, в том числе стрелявшая школьница, погибли, ранения получили пятеро детей. Губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил, что семьям погибшей девочки и раненых детей будет оказана вся необходимая помощь.

По факту стрельбы Следственный комитет возбудил уголовное дело об убийстве. Родители девочки доставлены на допрос в СК. По данным ИА Регнум, отец стрелявшей раньше работал в ЧОП, а после увольнения пытался продать то самое помповое ружьё на сайте объявлений. В придачу к ружью продавался и шкаф для хранения, который каким-то образом открыла дочь и незаметно забрала огнестрельное оружие и патроны к нему.