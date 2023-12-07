Москва, 7 декабря, 2023, 13:07 — ИА Регнум. С бывшим депутатом Верховной рады Украины Ильёй Кивой расправились по политическим мотивам. Его убийство — акт государственного терроризма, за которым стоят украинские власти, заявил 7 декабря вице-спикер Совета Федерации Константин Косачёв.

О том, что за убийством Кивы стоит Главное управление разведки (ГУР) минобороны Украины, сообщается в открытых источниках. Следовательно, речь идёт о политическом убийстве, о террористическом акте, отметил сенатор.

«Более того, это, вне всякого сомнения, акт государственного терроризма, за которым стоят украинские власти»,— подчеркнул Косачёв, выступая на заседании Совфеда.

Он добавил, что украинские власти совершили очередное преступление. Оно стоит в одном ряду с убийством людей в Доме профсоюзов в Одессе в 2014 году, уничтожением мирного населения в Донбассе, убийствами бывшего главы ДНР Александра Захарченко, журналистов Владлена Татарского и Дарьи Дугиной.

Убийство Кивы обязательно требует осуждения со стороны международного сообщества, заключил он.

Как сообщало ИА Регнум, 6 декабря бывшего депутата Верховной рады Украины Илью Киву нашли мёртвым в коттеджном посёлке в деревне Супонево под Москвой. В него дважды стреляли. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье об убийстве.

Поиски предполагаемого убийцы Кивы идут фактически по всему Центральному федеральному округу. Правоохранители не исключают, что исполнитель убийства уже покинул Россию. Представитель ГУР минобороны Украины Андрей Юсов заявил, что Илья Кива был убит в ходе спецоперации.

В ноябре суд на Украине вынес обвинительный приговор Илье Киве. Его заочно признали виновным по статьям о госизмене, призывах к захвату власти, публичном использовании советской символики и приговорили к лишению свободы сроком на 14 лет с конфискацией имущества.

В апреле Кива заявил, что намерен официально просить защиту и политическое убежище в России. Бывший парламентарий был уверен, что украинские власти хотят его ликвидировать.