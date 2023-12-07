Сантус, Бразилия, 7 декабря, 2023, 12:25 — ИА Регнум. Бразильский футбольный клуб «Сантос» впервые в истории покинул высший дивизион чемпионата страны. Команда 7 декабря проиграла дома «Форталезе» в последнем, 38-м туре Серии А.

Иван Шилов ИА Регнум

Матч завершился со счётом 1:2. «Сантос» пропустил гол на 96-й минуте. По окончании чемпионата «Сантос» занял 17-е место, набрав 43 очка, и вылетел в Серию В. Также высший дивизион покинули «Гояс» (38 очков), «Коритиба» (30) и «Америка Минейро» (24).

«Сантос» был основан в 1912 году. Клуб является восьмикратным чемпионом Бразилии, трёхкратным обладателем Кубка Либертадорес. За команду выступали такие футболисты, как Пеле и Неймар.

Как сообщает издание G1, болельщики «Сантоса» после матча устроили беспорядки. Разгневанные фанаты сожгли шесть автобусов, шесть автомобилей и машину скорой помощи. Полицейские применили перцовый газ и светошумовые гранаты, а также усилили меры безопасности.

Как сообщало ИА Регнум, 22 ноября сборная Аргентины по футболу одержала победу над командой Бразилии в матче группового этапа отбора на чемпионат мира — 2026. Встреча, прошедшая на стадионе «Маракана» в Рио-де-Жанейро, завершилась со счетом 1:0. Игра началась с задержкой в 30 минут из-за беспорядков на трибунах. Во время исполнения национальных гимнов вспыхнул конфликт между фанатами. Бразильские болельщики освистали гимн Аргентины, после чего начались столкновения, в ходе которых фанаты бросали сиденья.