Москва, 7 декабря, 2023, 12:22 — ИА Регнум. Российские лётчики истребителей Су-35С, сопровождавшие борт президента России Владимира Путина во время визита в ОАЭ, показали мастерство в Абу-Даби, взлетев одновременно на трёх самолётах в максимально тесной группе буквально на расстоянии вытянутой руки. Об этом рассказало Министерство обороны РФ в своём Telegram-канале.

Кадр из видео

На опубликованном министерством видео показана подготовка президентского Ил-96 и истребителей к вылету, а также взлёт звена из трех истребителей Су-35С, находящихся на максимально близком расстоянии друг к другу.

В процессе разбега по полосе и отрыва от земли расстояние между истребителями составляло не более нескольких метров.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3851328" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Сопровождение самолета президента РФ истребителями Су-35С

Как сообщало ИА Регнум, президент России Владимир Путин 6 декабря совершил визиты в ОАЭ и Саудовскую Аравию. Президентский борт сопровождали истребители Су-35С.

По словам пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова, самолёт Владимира Путина в поездках в Абу-Даби и Эр-Рияд сопровождался истребителями Су-35С для обеспечения безопасности главы государства. Борт номер один и российские военные самолёты приземлялись в разных местах, добавил Песков.