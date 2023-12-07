Москва, 7 декабря, 2023, 13:12 — ИА Регнум. Соединённые Штаты Америки рискуют устроить себе на Украине «второй Вьетнам», с которым придётся иметь дело каждой новой американской администрации до тех пор, пока Белый дом не возглавит здравомыслящий человек. Об этом заявил директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин в статье для журнала «Разведчик».

«Высока вероятность, что дальнейшая поддержка киевской хунты, особенно с учётом всё большей «токсичности» украинской темы для трансатлантического единства и западного общества в целом, ускорит падение международного авторитета Запада», — написал он.

Директор СВР отметил, что сама Украина чем дальше, тем больше будет превращаться в «чёрную дыру», которая поглощает материальные и людские ресурсы.

«В конечном итоге США рискуют устроить себе «второй Вьетнам», с которым придётся иметь дело каждой новой американской администрации до тех пор, пока к власти в Вашингтоне не придёт мало-мальски здравомыслящий человек, у которого найдётся достаточно смелости и решимости заткнуть это «жерло», — отметил Нарышкин.

Как передавало ИА Регнум, ранее пресс-бюро Службы внешней разведки РФ сообщило, что киевский режим намерен продолжать конфликт до последнего украинца во имя западных интересов. Колоссальные потери среди украинских военнослужащих заставляют Киев направлять в бой «стариков», ВСУ уже формируют новые подразделения из бойцов старше 40 лет и приступили к мобилизации мужчин старше 50 лет, пояснили в СВР.

Ранее Нарышкин заявлял, что главы западных стран требуют от главы киевского режима Владимира Зеленского не считаться с потерями и продемонстрировать «невозможность» победы России. Он сообщил, что есть достоверные данные, что власти США и Британии требуют от Киева максимально активизировать мобилизацию в стране, призывая в ряды ВСУ мужчин в возрасте от 17 до 70 лет.